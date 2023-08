Die Ausschussvorsitzende Kearns sagte: «Wir erkennen Chinas Position an, aber wir (...) akzeptieren sie nicht.» Aussenminister James Cleverly müsse angesichts seines Besuchs in China deutlich machen, dass Grossbritannien das Recht Taiwans auf Selbstbestimmung unterstütze", sagte die Politikerin von der regierenden Konservativen Partei. Cleverly traf sich am Mittwoch in Peking mit Vizepräsident Han Zheng und wollte auch Aussenminister Wang Yi sprechen. Es ist der erste Besuch eines britischen Aussenministers seit 2018.