«All das deutet darauf ​hin, dass die Anleger davon überzeugt sind, dass die Bank of England ihr Inflationsziel ‌erreichen und die Regierung die Staatsfinanzen nachhaltig gestalten wird», sagte Andrew Wishart, Ökonom bei Berenberg. «Die grosse Frage, die sich uns nun mit dem Amtsantritt ​von ​Andy Burnham stellt, ist, ob diese ⁠Annahmen auch weiterhin zutreffen werden.» Im Fokus der ​Anleger steht nun ⁠insbesondere, wer an die Spitze des Finanzministeriums rückt. Spekulationen, dass Innenministerin Shabana ‌Mahmood anstelle eines eher linksgerichteten Kandidaten gute Chancen habe, wurden zuletzt als Hinweis gewertet, dass Burnham nicht plane, die Ausgaben ‌so stark zu erhöhen, wie einige Investoren befürchtet hatten.