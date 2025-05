Der operative Gewinn sei in den ersten drei Monaten 2025 auf 198 (Vorjahr: 68) Millionen Euro geklettert, teilte die Airline-Holding am Freitag mit. Er übertraf damit die Erwartungen des Marktes. Auch IAG verbuchte damit keinen Dämpfer durch die Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die die Verbraucher in vielen Ländern verunsichert. Auf den für British Airways wichtigen Transatlantik-Routen laufe es vielmehr rund, erklärte IAG. Konkurrent Lufthansa hatte im traditionell schwachen Auftaktquartal den Verlust reduzieren können. Air France-KLM vermeldete eine ähnliche Entwicklung.