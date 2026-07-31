Im Gesamtjahr rechnet die International Airlines Group (IAG) nun mit einer Treibstoffrechnung von 8,6 Milliarden Euro. Ende Juni standen laut einer Mitteilung vom Freitag hier 300 Millionen weniger in Planung. Das Unternehmen erwartet deshalb jetzt nicht mehr, die Kapazität in diesem Jahr erhöhen zu können. Im Februar hatte es noch geheissen, dass diese um drei Prozent steigen soll. Die Aktie gab in London zuletzt um 1,6 Prozent nach.$