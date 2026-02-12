So dürften nur die unteren Enden der mittelfristigen Wachstumsziele für Umsatz und bereinigten operativen Gewinn erreicht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Mittelfristig soll der Umsatz währungsbereinigt jährlich um drei bis fünf Prozent und der bereinigte operative Gewinn um vier bis sechs Prozent zulegen. Im laufenden Jahr hänge das Wachstum des operativen Ergebnisses zudem eher vom zweiten Halbjahr ab, hiess es weiter. Bei Anlegern kam das schlecht an.