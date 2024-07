Der Umsatz mit Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern, Tabakbeuteln werde 2025 wahrscheinlich unter dem Ziel von 5 Milliarden britischen Pfund liegen, teilte der Konzern am Donnerstag im Zuge der Vorlage von Halbjahreszahlen mit. Gründe seien die fehlende Durchsetzung von Massnahmen gegen illegale Einweg-Dampfprodukte in den USA sowie der Verkauf der Geschäfte in Russland und Weissrussland im Jahr 2023. Für 2024 sieht sich das Unternehmen auf Kurs zu den Zielen für den Gesamtkonzern.