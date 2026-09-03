Anthropic sei auf dem besten Weg, 2027 ​der grösste Kunde für Spezialprozessoren (XPU) zu werden und ​diese Position 2028 zu halten, hiess ​es weiter. Im vierten Quartal werde Broadcom zudem die neue Generation von ‌Googles TPU-Chips in grossen Stückzahlen ausliefern. Auch für Meta und OpenAI produziere das Unternehmen KI-Beschleuniger. Trotz des starken Wachstums rechnet der Konzern im ​vierten ​Quartal mit einem Rückgang der ⁠Bruttomarge auf etwa 73 Prozent, nach ​78 Prozent im Vorjahreszeitraum. ⁠Dies liege an einem veränderten Produktmix, der die Bruttomarge belaste, ‌erklärte der Konzernchef. Die operative Marge solle jedoch stabil bleiben. Für den Ausbau der Produktionskapazitäten im Halbleiterbereich plant ‌Broadcom im Schlussquartal Investitionen von 1,4 Milliarden Dollar.