Broadcom folgt dem Beispiel des Konkurrenten Nvidia, der seinen Kunden ebenfalls ‌Finanzhilfen in Milliardenhöhe anbietet, um den eigenen Absatz anzukurbeln. Der weltgrösste Halbleiterhersteller beteiligt sich ‌unter anderem an Cloud-Anbietern und mietet ungenutzte Rechenkapazitäten an. Insidern ​zufolge könnte Nvidia für bis zu zehn Milliarden Dollar bei Anthropic einsteigen. An dessen Rivalen OpenAI hat sich der US-Konzern beteiligt und verhandelt Medienberichten zufolge über eine 250 Milliarden Dollar schwere Bürgschaft. Gleichzeitig will er gemeinsam mit Finanzinvestoren mehr als 500 Milliarden Dollar für den Ausbau der KI-Infrastruktur mobilisieren.