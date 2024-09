Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Minus von 1,88 Milliarden Dollar, wie der Spezialist für Netzwerk-Chips am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von 3,30 Milliarden Dollar in den Büchern. Der Nettoverlust beinhalte eine Steuerrückstellung von 4,5 Milliarden Dollar, die aus einer internen Übertragung bestimmter geistiger Eigentumsrechte in die USA resultiere. Mit einem Umsatz von 13,07 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen aus Kalifornien aber die Analystenschätzungen von 12,97 Milliarden Dollar.