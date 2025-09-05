Broadcom ist einer der grössten Profiteure des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI). Die Chips des Konzerns gelten als Alternative zu den teuren Prozessoren des Marktführers Nvidia. Grosskunden wie die Google-Mutter Alphabet setzen auf die massgeschneiderten Halbleiter von Broadcom. Der wachsende Bedarf an KI-Spezialchips hatte dem Konzern in den vorangegangenen Quartalen jeweils überraschend starke Zahlen beschert. Vor einigen Wochen stellte Broadcom seinen Netzwerk-Prozessor Jericho4 vor, der den Datenaustausch zwischen weit auseinanderliegenden Rechenzentren beschleunigen soll.