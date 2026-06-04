Broadcom wächst dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem stellt der Halbleiterhersteller eine erneute Beschleunigung des Wachstums in Aussicht. Die Quartalszahlen fielen wie erwartet aus. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt über dem von Analysten prognostizierten Durchschnitt. Allerdings enttäuschte die KI-Komponente des Ausblicks bei der Zahlenvorlage am Mittwochabend. Am Donnerstag ging ging es für die Broadcom-Aktien im frühen US-Handel um 15 Prozent nach unten.