Die Makler befürchten, dass auf diese Weise ein Teufelskreis in Gang gesetzt wird, in dem sich Zwangsverkäufe und fallende Aktienkurse gegenseitig verstärken. Nach Schätzungen des Brokers Guotai Junan Securities könnte ein Einbruch der chinesischen Börsen um weitere zehn Prozent Nachschussforderungen in Höhe von fast 100 Milliarden Yuan auslösen, bei 20 Prozent wären es 360 Milliarden.