Gemäss dem zuständigen Analysten dürfte zumindest in der ersten Jahreshälfte eine Wachstumsflaute verspüren, heisst es in der Studie mit Verweis auf die verhaltene Auftragsdynamik in den Bereichen Motion, Robotics und Machine Automation. Obwohl der Experte im laufenden Jahr Potenzial für eine Margenverbesserung sieht, erwartet er einen geringeren Umfang wie in den letzten Jahren. Daraus resultiert ein erhöhter Druck auf das Gewinnwachstum. Gemäss der Einschätzung des Analysten wird das Risiko einer enttäuschenden Guidance für das Geschäftsjahr 2025 vom Markt unterschätzt.Wegen der stolzen Bewertung seine ABB-Aktien anfällig für mögliche Enttäuschungen.