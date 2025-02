Laut «La Tribune Dimanche» will Brookfield bis zum Jahr 2030 15 Milliarden Euro in Rechenzentren investieren, darunter in eine besonders grosse Anlage in der nordostfranzösischen Stadt Cambrai. Die übrigen fünf Milliarden Euro sollen der Zeitung zufolge in mit den Zentren verbundene Infrastruktur fliessen - vor allem in die gigantischen Stromgeneratoren, die die Rechenzentren brauchen.