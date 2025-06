Schon seit längerem hatten hochrangige Mitarbeiter des Weissen Hauses damit begonnen, Musks Einfluss zu begrenzen. So schränkten sie im Stillen seine Befugnisse bei Personal- und Budgetentscheidungen ein. Anfang März bekräftigte Trump dies, indem er seinem Kabinett mitteilte, dass die Minister, nicht Musk, das letzte Wort über Sparmassnahmen in Behörden hätten. Musk deutete an, dass seine Zeit in der Regierung zu Ende gehen könnte. Er äusserte Frustration darüber, dass er die Ausgaben nicht aggressiver kürzen konnte. Seine Kritik an Trumps Politik wurde lauter.