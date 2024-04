Covid, Inflation, unterbrochene Lieferketten und der russische Einmarsch in die Ukraine haben die Prioritätenliste der EU durcheinandergeschüttelt, und das ambitionierte Klima-Programm ist dabei nicht weiter nach oben gerutscht. Während nun also eigentlich eine Zeit der Umsetzung anbrechen sollte, in der die Brüsseler Strategiepapiere zwischen Lissabon und Helsinki zur Realität werden, muss die Europäische Kommission Teile des Plans neu aufsetzen, um die Industrie am Laufen zu halten und eine Gegenreaktion der Wähler zu vermeiden.