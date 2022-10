Zapft Brüssel die Finanzmärkte an?

Die Kommission erwägt, sich für die Energiewende ebenso an die Finanzmärkte zu wenden, wie sie es während der Covid-19-Krise getan hat. Das sei jedoch nur eine der Ideen, die in Betracht gezogen werden, so ein EU-Beamter. Die Kommissare Paolo Gentiloni und Thierry Breton hatten Anfang dieser Woche in der FAZ vorgeschlagen, dass die EU dem Modell des SURE-Instruments folgen könnte, einem kreditbasierten Mechanismus, bei dem Brüssel die Finanzmärkte anzapfte, um den Mitgliedstaaten bei der Zahlung von Arbeitslosenunterstützung während der Pandemie zu helfen.