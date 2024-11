Die Europäische Kommission will allfälligen Steuerbetrug von EU-Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz mit neuen Instrumenten bekämpfen. Dafür will die Brüsseler Behörde mit Bern das bestehende Abkommen über den automatischen Austausch von Steuerinformationen neu verhandeln. Die zuständige Schweizer Ständeratskommission äusserte Vorbehalte.