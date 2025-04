Konkret soll die Schweiz ab 2026 an den Kernfusionsforschungsreaktor Iter und ab 2027 an das Bildungsprogramm Erasmus plus assoziiert werden. Bereits seit dem 1. Januar dieses Jahres nimmt die Schweiz am Forschungsprogramm Horizon Europe teil, und Forschende können sich um Gelder bewerben. Ohne Unterzeichnung in diesem Jahr droht der Schweiz der Ausschluss vom Forschungsprogramm.