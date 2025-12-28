Entweder man wählt eine Strategie mit einer Untergewichtung der grössten Aktien und riskiert, hinterherzuhinken, oder man entscheidet sich für eine, die diese Aktien im Verhältnis zum Index hält und muss sich mit der Frage auseinandersetzen, warum man für einen Ansatz zahlen sollte, der sich kaum von einem passiven Fonds unterscheidet. Laut Athanasios Psarofagis von Business Insider blieben in den USA in diesem Jahr 73 Prozent der Aktienfonds hinter ihren Benchmarks zurück – der vierthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007.