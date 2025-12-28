Das Letzte, was ein diversifizierter Fondsmanager möchte, ist ein Portfolio zu führen, das von nur sieben Technologieunternehmen dominiert wird - allesamt amerikanische Mega-Caps, konzentriert im selben Wirtschaftssektor. Doch während der S&P 500 diese Woche neue Rekordwerte erreichte, mussten sich Anleger erneut einer schmerzhaften Realität stellen: Mit dem Markt Schritt zu halten, bedeutete im Wesentlichen, kaum etwas anderes zu besitzen.
Eine kleine, eng miteinander verbundene Gruppe von Tech-Super-Aktien erzielte 2025 einen überproportionalen Anteil der Rendite und setzte damit einen Trend fort, der sich seit fast einem Jahrzehnt abzeichnet. Auffällig war nicht nur, dass die Gewinner weitgehend dieselben blieben, sondern vor allem, wie sehr die Kluft die Geduld der Anleger zunehmend strapazierte. Frustration bestimmte die Kapitalflüsse.
Laut Schätzungen von Bloomberg Intelligence auf Basis von ICI-Daten flossen im Laufe des Jahres rund eine Billion US-Dollar aus aktiv verwalteten Aktienfonds ab. Dies markiert das elfte Jahr in Folge mit Nettoabflüssen und, gemessen an einigen Kriterien, den stärksten Rückgang des gesamten Zyklus. Im Gegensatz dazu flossen mehr als 600 Milliarden US-Dollar in passive Aktien-ETFs.
Die Verkäufe erfolgten im Laufe des Jahres schleichend. Anleger überlegten sich erneut, ob sie in Portfolios investieren sollten, die sich deutlich vom Index unterschieden, nur um dann die Konsequenzen tragen zu müssen, wenn sich diese Abweichung nicht auszahlte.
«Die Konzentration erschwert es aktiven Managern, erfolgreich zu sein», sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Investments. «Wer die sieben grössten Aktien nicht nach dem Benchmark gewichtet, riskiert mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Unterperformance.»
Entgegen der Einschätzung von Experten, die ein Umfeld sahen, in dem die Aktienauswahl glänzen könnte, blieben die Kosten für Abweichungen vom Benchmark in diesem Jahr hartnäckig hoch.
Nur wenige Aktien gewinnen
Laut Daten von BNY Investments stiegen an vielen Tagen im ersten Halbjahr weniger als ein Fünftel der Aktien im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt. Eine geringe Marktbreite ist an sich nicht ungewöhnlich, ihre Persistenz ist jedoch problematisch. Wenn Gewinne wiederholt von wenigen Aktien getragen werden, hilft eine breitere Streuung der Anlagen nicht mehr, sondern schadet der relativen Performance.
Dieselbe Dynamik zeigte sich auch auf Indexebene. Der S&P 500 übertraf im Laufe des Jahres seine gleichgewichtete Variante, die einem kleinen Einzelhändler die gleiche Bedeutung beimisst wie Apple. Für Anleger, die aktive Anlagestrategien in Betracht ziehen, bedeutete dies ein einfaches Rechenproblem:
Entweder man wählt eine Strategie mit einer Untergewichtung der grössten Aktien und riskiert, hinterherzuhinken, oder man entscheidet sich für eine, die diese Aktien im Verhältnis zum Index hält und muss sich mit der Frage auseinandersetzen, warum man für einen Ansatz zahlen sollte, der sich kaum von einem passiven Fonds unterscheidet. Laut Athanasios Psarofagis von Business Insider blieben in den USA in diesem Jahr 73 Prozent der Aktienfonds hinter ihren Benchmarks zurück – der vierthöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007.
Die Unterperformance verschärfte sich nach der Erholung von der Angst vor den Zöllen im April, da die Begeisterung für künstliche Intelligenz die Führungsposition der Technologiebranche festigte. Es gab Ausnahmen, doch diese erforderten von den Anlegern die Akzeptanz ganz anderer Risiken.
Eines der beeindruckendsten Beispiele lieferte Dimensional Fund Advisors: Deren 14 Milliarden US-Dollar schweres internationales Small-Cap-Value-Portfolio erzielte in diesem Jahr eine Rendite von gut 50 Prozent und übertraf damit nicht nur seine Benchmark, sondern auch den S&P 500 und den Nasdaq 100. Die Struktur dieses Portfolios ist aufschlussreich. Es umfasst rund 1.800 Aktien, fast alle ausserhalb der USA, mit einem starken Fokus auf Finanzwerte, Industrie und Rohstoffe. Anstatt sich am US-amerikanischen Large-Cap-Index zu orientieren, verfolgte das Portfolio eine deutlich andere Strategie.
«»Dieses Jahr hat uns eine wichtige Lektion erteilt“, sagte Joel Schneider, stellvertretender Leiter des Portfoliomanagements für Nordamerika. „Globale Diversifizierung ist allgemein bekannt, aber es ist sehr schwierig, diszipliniert zu bleiben und diese auch tatsächlich beizubehalten. Auf die Gewinner von gestern zu setzen, ist nicht der richtige Ansatz.“
Den Gewinnern die Stange halten
Eine Managerin, die ihren Überzeugungen treu blieb, war Margie Patel vom Allspring Diversified Capital Builder Fund. Dieser erzielte in diesem Jahr dank Investitionen in die Chiphersteller Micron Technology und Advanced Micro Devices eine Rendite von rund 20 Prozent.
«Viele Anleger bevorzugen es, inoffiziell oder quasi indexorientiert zu investieren. Sie möchten in allen Sektoren diversifiziert sein, selbst wenn sie nicht von deren überdurchschnittlicher Performance überzeugt sind», sagte Patel im Interview mit Bloomberg TV. Sie hingegen ist der Ansicht: «Die Gewinner bleiben Gewinner.»
(Bloomberg/cash)