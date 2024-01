In Thüringen könnte sogar eine Situation entstehen, in der es schwierig wird, überhaupt eine Regierung zu bilden. Bei Kommunalwahlen in fünf ostdeutschen Ländern im Juni könnte zudem eine ganze Welle von AfD-Politikern in Ämter gespült werden - was etwa lokale Entscheidungen über den Ausbau von Ökostrom beeinflussen kann.