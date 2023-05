Analyst Akhil Dattani von JPMorgan bemängelte in einer Einschätzung zum Zahlenwerk der Briten überraschend hohe Kapitalausgaben. So seien die Barkapitalausgaben mit rund 1,2 Milliarden Pfund im vierten Geschäftsquartal deutlich höher gewesen als die Markterwartung. Die hohen Ausgaben dürften die Schätzungen für den freien Finanzmittelfluss in den kommenden drei Jahren sinken lassen. Für Anleger könnte sich das negativ auswirken, ergänzte ein Händler, denn der freie Mittelzufluss sei eine wichtige Bezugsgrösse für Ausschüttungen an Aktionäre.