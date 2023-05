Auf die Frage, ob er nicht etwas tief staple, sagte CEO Jacques Sanche in einem Interview mit AWP: "Das werden wir dann sehen. Wir wussten, dass nur schon wegen des Auftragsbestandes und auch wegen der Entspannung in den Lieferketten das erste Semester stark ausfallen wird. Die Frage ist, was im zweiten Semester passiert, nur schon wegen des Basiseffekts."