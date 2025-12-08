CEO Jacques Sanche wollte jedoch nicht direkt bestätigen, dass es im kommenden Jahr wieder aufwärtsgeht. Er zeigte sich in einem Interview mit AWP aber einigermassen zuversichtlich. «Für vier der fünf Divisionen sehen wir zumindest die Talsohle erreicht und das Potential für wieder steigende Umsätze gegeben. Ob es dann zu einem wirklichen Rebound reicht, sehen wir erst im kommenden Sommer», sagte Sanche.