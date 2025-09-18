In der auf fünf bis zehn Jahre ausgelegten Strategie nimmt Bucher aufgrund der Zoll- und Geopolitik keine Veränderungen vor. «Wir wollen dort präsent sein, wo unsere Kunden sind. Doch stellt sich die Frage, welche Weltregionen wirtschaftlich am besten vorwärtskommen.» Die Gruppe könne sich dank der dezentralen Struktur agil an die Entwicklungen anpassen.