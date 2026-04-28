Hohe Preise für Sprit und Dünger bremsen Investitionen

Nach dem starken Anstieg der Vorbestellungen der Landmaschinenhändler in der zweiten Jahreshälfte 2025 sei die Nachfrage bei Kuhn Group zu Beginn des Jahres verhalten gewesen, so Bucher. Dabei hätten die sinkenden Milchpreise eine Rolle gespielt, aber auch das unsichere politische Umfeld und der Anstieg der Produktionskosten für die Landwirte wegen der höheren Preise für Diesel und Düngemittel.