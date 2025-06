Lemos gebe die Leitung des Bereichs für Kommunalfahrzeuge für Reinigungs- und Räumungsarbeiten nach 23 Jahren im Konzern nun ab, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Er wird dem Unternehmen noch in der Übergangsphase zur Verfügung stehen. Starkey ist seit 2023 bei Bucher Municipal und leitet das Segment Grosskehrfahrzeuge in England. Neben der Divisionsleitung nimmt er dann auch Einsitz in die Konzernleitung.