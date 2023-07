Der Umsatz stieg von Januar bis Juni um 9,1 Prozent auf 1,94 Milliarden Franken, wie der Spezialist für Landwirtschaftsmaschinen und Kommunalfahrzeuge am Donnerstag mitteilte. Akquisitions- und Währungsbereinigt lag das Plus gar bei 12,8 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.