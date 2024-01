Der Umsatz ging um 0,6 Prozent auf 3,58 Milliarden Franken zurück, wie der Hersteller von Landmaschinen oder Gemeinde-Fahrzeugen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte ergab sich organisch ein Plus von 2,8 Prozent. Die Kapazitäten seien dabei in der zweiten Jahreshälfte weniger stark ausgelastet gewesen als in der ersten.