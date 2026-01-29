Erholung sollte sich fortsetzen

Bucher macht auch erste Angaben zur Profitabilität. Das Betriebsergebnis enthielt 2025 bekanntlich einen Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks (43 Mio Fr.). Ohne diesen Effekt sei mit einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 8 Prozent zu rechnen, so das Communiqué. Die detaillierten Gewinnzahlen wird das Unternehmen am 3. März veröffentlichen.