Gleichzeitig musste Bucher einen Gewinneinbruch hinnehmen. In den ersten sechs Monaten 2026 fiel der Umsatz um 4,3 Prozent auf 1,47 Millionen Franken, wie der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen oder Anlagen zur Herstellung von Säften am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei machte der starke Franken dem Unternehmen zu schaffen. Währungsbereinigt wäre der Umsatz lediglich um 1,2 Prozent gesunken.