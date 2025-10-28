In dieser grössten Sparte, welche die Landwirtschaft mit Maschinen aller Art beliefert, fiel der vergleichbare Umsatz um 7,7 Prozent zurück, der Bestellungseingang erhöhte sich dagegen um über 20 Prozent. Die Investitionsbereitschaft der Landwirte habe sich insgesamt in den ersten neun Monaten verbessert, allerdings mit regional sehr unterschiedlichen Entwicklungen.