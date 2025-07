Die Investitionsbereitschaft der Landwirte habe sich im ersten Halbjahr 2025 verbessert, heisst es dazu. Zwar seien Zinsen und Produktionskosten hoch geblieben, die positiveren Wetterbedingungen, speziell in Europa, sowie die höheren Ernteerträge in Brasilien und bessere Rohstoffpreise hätten indes zu mehr Zuversicht und entsprechend einer gestiegenen Nachfrage nach Landmaschinen geführt. Ausserdem hätten die Händler in vielen Regionen die hohen Lagerbestände abgebaut.