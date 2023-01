Das Management stellt nun eine Betriebsgewinnmarge über dem Vorjahr (11,1%) in Aussicht, nachdem bislang nur ein Wert "in der Grössenordnung des Vorjahres" als Ziel galt. In der Folge werde das Konzernergebnis deutlich über dem Vorjahr zu liegen kommen, so die Mitteilung. Das Wort "deutlich" ist bei dieser Prognose neu.