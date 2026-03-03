Ohne diesen Effekt lag die Betriebsgewinnmarge bei 8,2 Prozent und damit unter dem Vorjahr (9,0 Prozent). Die Profitabilität sei insbesondere von den rückläufigen Volumen beeinflusst gewesen, heisst es dazu. An Standorten mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung seien deshalb die initiierten Kostensenkungsmassnahmen ausgeweitet worden.