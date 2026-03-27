Am Rande des Ministertreffens der Organisation in Kamerun führte Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft, ein kurzes Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, dessen Inhalt sie jedoch nicht preisgeben will. «Natürlich sind wir besorgt», erklärte Budliger Artieda am Freitag im Gespräch mit Keystone-SDA anlässlich der WTO-Tagung in Kameruns Hauptstadt Yaoundé jedoch. Die WTO bleibe für ein Land von der Grösse der Schweiz die bevorzugte Plattform, auch wenn der Bund, der «nicht naiv» sei, auch bilaterale Wege beschreite.