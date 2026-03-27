Am Rande des Ministertreffens der Organisation in Kamerun führte Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft, ein kurzes Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, dessen Inhalt sie jedoch nicht preisgeben will. «Natürlich sind wir besorgt», erklärte Budliger Artieda am Freitag im Gespräch mit Keystone-SDA anlässlich der WTO-Tagung in Kameruns Hauptstadt Yaoundé jedoch. Die WTO bleibe für ein Land von der Grösse der Schweiz die bevorzugte Plattform, auch wenn der Bund, der «nicht naiv» sei, auch bilaterale Wege beschreite.
Am Donnerstag machte der US-Vertreter Greer keinen Hehl daraus, dass die Vereinigten Staaten in bestimmten Fragen möglicherweise mit anderen Ländern ausserhalb des WTO-Rahmens voranschreiten wollen.
Washington will auch das Meistbegünstigungsprinzip ins Visier nehmen: Wenn ein WTO-Mitglied einem anderen WTO-Mitglied oder einem Drittland eine Handelserleichterung gewährt, muss dieses Land die Erleichterung allen WTO-Mitgliedern gewähren. Es gibt nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) in Bern zu den WTO-Prinzipien Ausnahmen.
Auch die EU wünscht, dass dieses Prinzip diskutiert wird. Die Schweiz fragt sich, welche Auswirkungen die Abschaffung dieses Grundprinzips hätte. Sie befürworte es, sagt Budliger Artieda - wie alle Länder ohne Grossmachtpolitik, die mit der Weltwirtschaft verbunden seien, so die Staatssekretärin.
Es sei «schwierig», die Auswirkungen abzuschätzen, aber es sei leicht, diesem Grundsatz die Schuld für alle Unannehmlichkeiten zu geben, so die Staatssekretärin. Das Problem liege vielmehr darin, dass «bestimmte Länder die Regeln nicht eingehalten haben», so die Seco-Direktorin, ohne die Länder namentlich zu nennen.
Trotz allem «optimistisch»
«Die Schweiz hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Auswirkungen auf die Organisation abzufedern», sagt Budliger Artieda weiter. Dies angesichts der wirtschaftlichen Fragmentierung, während sich auf der Ministerkonferenz die üblichen Fronten gegenüberstünden, so die Staatssekretärin. Trotz Zöllen und US-Angriffen liefen immer noch mehr als 70 Prozent des Welthandels gemäss den WTO-Regeln ab.
Doch wie die USA und andere Länder ist auch die Schweiz gemäss Budliger Artieda der Ansicht, dass «es notwendig ist, nicht mehr nur über Reformen zu reden, sondern etwas zu tun», um dies zu erreichen. Die Schweiz sei jedoch «optimistisch» und «positiv eingestellt» in Yaoundé.
Die Seco-Direktorin wünscht sich am Ende der Ministerkonferenz am Sonntag einen ehrgeizigen Fahrplan, um bis 2028 konkrete Ergebnisse zu erzielen. Doch dieser weit verbreitete Wille stösst auf den Widerstand der USA oder Indiens. Man dürfe sich nicht zu viel erhoffen, räumt die Schweizerin ein.
Laut der Generaldirektorin der WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, anerkennen alle Länder die Bedeutung von Reformen für die Institution. «Dieses Gefühl der Krise ist vielleicht nützlich», betont die Staatssekretärin, die die «Glaubwürdigkeit» und die Vorschläge der Schweiz in den Diskussionen hervorhebt.
Anstrengungen angesichts einer aktiven EU
Das Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer dauerte laut Budliger Artieda rund 15 Minuten und kam spontan zustande. Es sei ein «sehr nützliches» und «wichtiges» Gespräch gewesen.
Die Staatssekretärin führte ein ähnliches, wenn auch kürzeres Gespräch mit dem EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Für Freitag war ein Treffen zwischen der EU und den zwölf Ländern der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) geplant. Sollte es langfristig zu einem Handelsabkommen zwischen diesen verschiedenen Akteuren kommen, müsste Bern darüber nachdenken, wie ein Wettbewerbsnachteil vermieden werden kann, ähnlich wie beim Mercosur.
«Lange Zeit war die Schweiz viel aktiver als die EU», betont Budliger Artieda, trotz des im Vergleich zu den 27 EU-Staaten kleineren EFTA-Marktes. Doch die Situation hat sich geändert.
Labor mit 15 weiteren Ländern
«Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln», denn die Schweiz müsse attraktiv bleiben, während Brüssel gerade ein Abkommen mit Australien abgeschlossen habe, so Budliger Artieda. Die Staatssekretärin fügt jedoch hinzu, dass «ein Wettbewerb wie jener der EU positiv für die Schweiz ist», die auch indirekt von den europäischen Aktivitäten profitiere.
In Yaoundé führten Schweizer Vertreterinnen und Vertreter auch Gespräche mit 15 Partnern der im letzten Jahr ins Leben gerufenen Partnerschaft für die Zukunft von Handel und Investitionen. Einige Länder könnten sich dieser Gruppe beim Ministertreffen im kommenden Juli in Auckland anschliessen. Vor allem aber muss diese Zusammenarbeit mit Inhalt gefüllt werden.
Diese Partnerschaft stellt eine Art flexibles Labor dar, in dem die Länder entscheiden können, ob sie sich an den einzelnen Themen beteiligen wollen oder nicht - ein Format, das manche gerne auf die WTO übertragen sähen. «Wir haben diese Ambition nicht», relativiert die Schweizer Staatssekretärin.
(AWP)