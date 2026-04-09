Das «Bandit» ⁠genannte Feld befinde sich rund 200 Kilometer ⁠südlich der Küste des Bundesstaates Louisiana, teilte das Unternehmen ‌am Donnerstag mit. Occidental ist ‌Betriebsführer des Projekts und ​hält daran eine Beteiligung von 45,375 Prozent. Partner sind der US-Ölriese Chevron mit 37,125 Prozent und die australische Woodside Energy mit 17,5 Prozent.