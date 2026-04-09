Das «Bandit» genannte Feld befinde sich rund 200 Kilometer südlich der Küste des Bundesstaates Louisiana, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Occidental ist Betriebsführer des Projekts und hält daran eine Beteiligung von 45,375 Prozent. Partner sind der US-Ölriese Chevron mit 37,125 Prozent und die australische Woodside Energy mit 17,5 Prozent.
«Wir glauben, dass diese Entdeckung die anhaltende Bedeutung des Golfs von Amerika als strategische Quelle für eine verlässliche inländische Ölversorgung unterstreicht», sagte Occidental-Manager Jeff Simmons.
Der Golf von Mexiko, der von US-Präsident Donald Trump per Dekret in «Golf von Amerika» umbenannt wurde, liefert etwa 15 Prozent der US-Rohölförderung. Die Partner prüfen nun die Ergebnisse, um über die nächsten Schritte zu entscheiden.
Die Entdeckung habe das Potenzial für eine Anbindung an bestehende Förderanlagen über Pipelines. Die Aktie von Occidental legte im vorbörslichen Handel um 1,5 Prozent zu.
Warren Buffett hat durch seine Holding Berkshire Hathaway eine Beteiligung von etwa 27 Prozent an Occidental aufgebaut.
(Reuters)