Am Mittwochabend (Ortszeit) hatte Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway in einer Pflichtmitteilung den Aufbau dieser Beteiligungen öffentlich gemacht. Sie waren Teil frischer Investitionen im Volumen von 1,6 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal. Dabei kaufte Berkshire auch Papiere des Satellitenradio-Betreibers Sirius XM, die am Donnerstag vorbörslich rund elf Prozent zulegten.