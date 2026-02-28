Abel zollte dem 95-jährigen Buffett Tribut, der nach 60 Jahren als Konzernchef ‌zurückgetreten war, aber Chef des Verwaltungsrats bleibt. «Warren Buffett ist wohl der grösste Investor aller Zeiten», schrieb Abel. «In Berkshire zu investieren, war lange Zeit ein Vertrauensbeweis in unseren Gründer – ​ein Vertrauen, das nun bei Berkshire liegt.» Er signalisierte ​zudem, dass die dezentrale Struktur des Konzerns beibehalten ​werde, bei der die Dutzenden von Unternehmen weitgehend ohne Einmischung von ihm operieren.