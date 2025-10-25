Als sich US-Präsident Donald Trump vor Kurzem mit Spendern für sein Projekt, den neuen Ballsaal im Weissen Haus, traf, erzählte er eine Anekdote. «Ich fragte: 'Wie lange brauche ich dafür?' 'Sir, Sie können heute Abend anfangen, Sie brauchen keine Genehmigungen'», erzählte Trump, der sein Geld mit Immobilien machte. «Ich sagte: 'Das ist doch ein Scherz.' Sie sagten: 'Sir, das ist das Weisse Haus, Sie sind der Präsident der Vereinigten Staaten, Sie können tun, was immer Sie wollen.'»