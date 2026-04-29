Mit Einnahmen von 32,4 Milliarden Franken schlugen die direkten Bundessteuern am stärksten zu Buche, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung am Mittwoch in ihrem Tätigkeitsbericht auswies. Das waren 2,3 Milliarden Franken mehr als im Vorjahr und 5,3 Prozent mehr budgetiert. Zu einem wesentlichen Teil waren die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget die Folge von Ausgleichszahlungen des Kantons Genf, wie es im Tätigkeitsbericht der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) heisst.