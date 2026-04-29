Mit Einnahmen von 32,4 Milliarden Franken schlugen die direkten Bundessteuern am stärksten zu Buche, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung am Mittwoch in ihrem Tätigkeitsbericht auswies. Das waren 2,3 Milliarden Franken mehr als im Vorjahr und 5,3 Prozent mehr budgetiert. Zu einem wesentlichen Teil waren die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget die Folge von Ausgleichszahlungen des Kantons Genf, wie es im Tätigkeitsbericht der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) heisst.
Mit einem Betrag von 27,6 Milliarden Franken lagen die Einnahmen durch die Erhebung der Mehrwertsteuern um 0,9 Prozent unter der budgetierten Summe, aber 2,6 Prozent höher als im Vorjahr. Von diesen Einnahmen flossen 21 Milliarden Franken an die allgemeinen Bundesmittel, 4,8 Milliarden an die AHV, 1,1 Milliarden an die Krankenversicherung und 762 Millionen Franken an die Bahninfrastruktur.
Mit 6,1 Milliarden Franken lagen die Einnahmen durch die Verrechnungssteuer um 793 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert und um 172 Millionen unter dem Budget.
Auf der anderen Seite konnte der Bund bei den Stempelabgaben erneut von den steigenden Börsenkursen profitieren, wie es im Bericht der ESTV heisst. Der Gesamtertrag von knapp 2,6 Milliarden Franken lag um 3,6 Prozent über dem Budget und 7,1 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahrs.
(AWP)