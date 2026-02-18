Der Bund verlangt von den betroffenen Unternehmen eine kritische Aufarbeitung, wie das zuständige Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Die beiden kontaminierten Proben stammten aus Beständen, die bei Familien abgeholt wurden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mit. Es habe sich um Babynahrung der Marke Aptamil Pronatura 1 und Aptamil Pronatura Junior 12+ gehandelt. Aptamil ist eine Marke des französischen Lebensmittelkonzerns Danone.