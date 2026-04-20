Wie die «FT» weiter berichtet, will Sefe zudem 1,5 bis zwei Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung einnehmen. ​Damit solle der Ausbau des Infrastrukturgeschäfts finanziert werden. Nach ​diesem Schritt wolle der ​Staat seine Beteiligung an dem Energiekonzern verringern, sagte Laege weiter. Dies ‌könne über einen Verkauf, einen Börsengang oder andere Optionen geschehen. Dem Manager zufolge hat der Iran-Krieg die Privatisierungspläne beschleunigt. Die eingeschränkten ​Gaslieferungen ​aus dem Nahen Osten unterstrichen ⁠die Bedeutung zuverlässiger Versorger, sagte er.