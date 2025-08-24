Die Angebotsmieten, also Mieten für Wohnungen auf dem freien Markt, werden in Zukunft in der Schweiz noch viel höher sein. «Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor grösser als das Angebot», sagte Martin Tschirren, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO), der «NZZ am Sonntag». Die künftige Zunahme dürfte zwischen 3 und 5 Prozent pro Jahr betragen, so Tschirren.