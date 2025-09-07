Der Bund schwingt sich aufs Velo. Er möchte seinen Mitarbeitenden die Drahtesel schmackhaft machen. Ein Meeting über Mittag oder ein kurzer Besuch in einem anderen Departement? Dann bitte zu Fuss oder per Rad! Dafür schafft der Bund gleich eigene Vierräder an, wie Blick publik machte.