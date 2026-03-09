Der Markt verfüge international wie national über ausreichend Erdöl und Erdölprodukte, sagte ein Sprecher des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) der Nachrichtenagentur AWP am Montag auf Anfrage. Indirekte Auswirkungen über die Weltmärkte seien aber möglich. Wie sich der Konflikt weiter auf die Energieversorgung auswirke, sei jedoch kurz- und mittelfristig unklar und hänge unter anderem von einer möglichen Blockade der Strasse von Hormus ab.