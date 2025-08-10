Nach den Sommerferien werden sich laut «SonntagsBlick» die Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und die Spitzen der Pharmabranche mit den beiden Schwergewichten Novartis und Roche zum Krisengipfel treffen. Ziel sei es, mögliche Massnahmen zur Rettung der angeschlagenen Branche zu diskutieren. Derzeit laufe die Terminsuche.