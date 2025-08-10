Nach den Sommerferien werden sich laut «SonntagsBlick» die Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und die Spitzen der Pharmabranche mit den beiden Schwergewichten Novartis und Roche zum Krisengipfel treffen. Ziel sei es, mögliche Massnahmen zur Rettung der angeschlagenen Branche zu diskutieren. Derzeit laufe die Terminsuche.
Eine Sprecherin des Innendepartements bestätigt die Recherchen der Zeitung. Man pflege regelmässig einen Austausch mit der Pharmabranche, «auch in der aktuellen Situation sind Gespräche geplant».
US-Präsident Donald Trump hatte in einem Interview diese Woche mit 250 Prozent auf Pharmaprodukte gedroht. Roche und Novartis ihrerseits hatten unter Druck von Trump bereits Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt.
Laut «SonntagsBlick» hat der Bund hat im Zollstreit mit den USA zudem auf die Unterstützung einer US-Lobbyfirma verzichtet. Der Vorschlag stammte von Staatssekretärin Helene Budliger Artieda.
(cash)