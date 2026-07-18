Sollte die AfD tatsächlich Regierungsverantwortung in einem Bundesland übernehmen, käme ein ähnliches Problem bei Polizei und Verfassungsschutz hinzu. In Sicherheitsbehörden herrschen nicht nur Sorgen darüber, dass die AfD ihre Position nutzen könnte, um gegen ihr nicht genehme politische Akteure vorzugehen. In den vergangenen Jahren ist die Datenvernetzung zwischen ‌den Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern deutlich verbessert worden – was nun zum Problem werden könnte. In Kreisen des Verfassungsschutzes wird bereits diskutiert, ob man den Landesverfassungsschutz Sachsen-Anhalt im Notfall von bestimmten sensiblen Informationen abschneiden sollte – da die AfD selbst unter Beobachtung steht. Solche Überlegungen gab es schon bei der Regierungsübernahme der Linken in Thüringen 2014.