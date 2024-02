Die neusten Sparentscheide betreffen den sogenannten Transfer- und Eigenbereich. Die Transferausgaben umfassen sämtliche Beiträge des Bundes an Dritte, also beispielsweise an Kantone, Gemeinden, Institutionen und Sozialversicherungen. Mit all diesen Massnahmen ist das Budget 2025 laut dem Bundesrat konform mit der Schuldenbremse - «unter der Voraussetzung, dass keine zusätzlichen Mehrausgaben beschlossen werden».