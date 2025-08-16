Dieselbe Währung, keine Grenzkontrollen, eine Handelsunion. Für Aussenstehende gibt es wenige Dinge, die darauf hinweisen, dass Liechtenstein und die Schweiz nicht ein Land sind. Auch in den Zollverhandlungen vor dem August machten der Bundesrat und das Fürstentum gemeinsame Sache. Eines unterscheidet die beiden Staaten aber klar: Donald Trump (79) scheint das Ländle einiges mehr zu mögen als uns. Nach einem befürchteten Zollsatz von 37 Prozent erhielt Liechtenstein nur 15 Prozent. Die Schweiz hoffte auf 10 Prozent, es wurden 39.